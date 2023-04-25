Сталина, Светлан и Галактион: какие странные имена встречали украинцы в своей жизни (опрос)
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Странными именами называли также наших дедушек и бабушек
У каждого поколения есть популярные имена для детей, но встречаются и довольно странные. Ежегодные сведения Минюста о самых странных именах, которые давали детям в Украине, становятся событием. Однако это не веяние моды, как может показаться на первый взгляд, поскольку странные и редкие имена можно было встретить всегда.
Страница "Новости 25/7" провела опрос среди своих сотен тысяч подписчиков, какие странные имена встречали они в своей жизни. Многие рассказывают о бабушках и дедушках, которые имели оригинальное имя. Также интересны случаи "советских имен". Трудно поверить, что существуют люди, названные в честь первого советского вождя Владимира Ленина. Мы отобрали самые интересные комментарии.
Александра Пономаренко: "Горпина, Лукерия, Секлета в нашей деревне".
Елена Хоменко: "Квитка, Дзвинка, так зовут двух сестер".
Валентина Улеско: "Светозар".
Алла Полянчич: "Констанция проживает в Кривом Роге, я вместе с ней лечилась".
Светлана Буратинская-Винокурова: "Сталина".
Нина Петрик: "Флавиан".
Людмила Починок-Прокопенко: "Далибор, Радомир" — женщина отметила, что это словацкие имена.
Надя Нагорная: "Галактион".
Zhanna Makarchuk: "Олимпиада, Рафалина, Савелия, Текля".
Безрукова Надежда: "Мой дедушка — Теофилий".
Светлана Забудская: "Мой прадед Ахтиз".
Ольга Франчук: "Героний".
Света Вурсул: "Пентелей мой прадед".
Ром Самураенко: "Светлан".
Галина Гедронович: "Идея".
Наталья Хоменко: "Октябрь Иванович, Олимпиада Митрофановна…" — очевидно тоже названы в честь советских терминов, типа Октябрьской революции.
Наташа Тычинская: "Николь, на которую говорят Коля" — очевидно, Николь Кидман в Украине была бы Коля Кидман.
Ирина Страдивари: "Девушка по имени ИЯ ".
Гера Панченко: "А меня зовут Генриетта (Гера)".
Halyna Holosovska: "Имен не "встречали", встречали людей-носителей странных имен, Вилен (сокращение от Владимир Ильич Ленин), например", — снова советское имя.
Напомним, ранее украинцы рассказали, как матерились их бабушки и дедушки. Обсуждение собрало много информации об аутентичной украинской брани.
Отметим, что украинская брань — причудливая и не унижающая процесс любви, в отличие от российской. Поэтому "Телегра" раньше советовал, как правильно ругаться на украинском языке.