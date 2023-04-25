Сталина, Светлан и Галактион: какие странные имена встречали украинцы в своей жизни (опрос)

Странными именами называли также наших дедушек и бабушек

У каждого поколения есть популярные имена для детей, но встречаются и довольно странные. Ежегодные сведения Минюста о самых странных именах, которые давали детям в Украине, становятся событием. Однако это не веяние моды, как может показаться на первый взгляд, поскольку странные и редкие имена можно было встретить всегда.

Страница "Новости 25/7" провела опрос среди своих сотен тысяч подписчиков, какие странные имена встречали они в своей жизни. Многие рассказывают о бабушках и дедушках, которые имели оригинальное имя. Также интересны случаи "советских имен". Трудно поверить, что существуют люди, названные в честь первого советского вождя Владимира Ленина. Мы отобрали самые интересные комментарии.

Александра Пономаренко: "Горпина, Лукерия, Секлета в нашей деревне".

Елена Хоменко: "Квитка, Дзвинка, так зовут двух сестер".

Валентина Улеско: "Светозар".

Алла Полянчич: "Констанция проживает в Кривом Роге, я вместе с ней лечилась".

Светлана Буратинская-Винокурова: "Сталина".

Нина Петрик: "Флавиан".

Людмила Починок-Прокопенко: "Далибор, Радомир" — женщина отметила, что это словацкие имена.

Надя Нагорная: "Галактион".

Zhanna Makarchuk: "Олимпиада, Рафалина, Савелия, Текля".

Безрукова Надежда: "Мой дедушка — Теофилий".

Светлана Забудская: "Мой прадед Ахтиз".

Ольга Франчук: "Героний".

Света Вурсул: "Пентелей мой прадед".

Ром Самураенко: "Светлан".

Галина Гедронович: "Идея".

Наталья Хоменко: "Октябрь Иванович, Олимпиада Митрофановна…" — очевидно тоже названы в честь советских терминов, типа Октябрьской революции.

Наташа Тычинская: "Николь, на которую говорят Коля" — очевидно, Николь Кидман в Украине была бы Коля Кидман.

Ирина Страдивари: "Девушка по имени ИЯ ".

Гера Панченко: "А меня зовут Генриетта (Гера)".

Halyna Holosovska: "Имен не "встречали", встречали людей-носителей странных имен, Вилен (сокращение от Владимир Ильич Ленин), например", — снова советское имя.

Напомним, ранее украинцы рассказали, как матерились их бабушки и дедушки. Обсуждение собрало много информации об аутентичной украинской брани.

Отметим, что украинская брань — причудливая и не унижающая процесс любви, в отличие от российской. Поэтому "Телегра" раньше советовал, как правильно ругаться на украинском языке.