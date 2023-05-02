30 і 100 тисяч гривень після поранення: хто з військових може чекати виплат на лікарняному

Українські військовослужбовці мають право на винагороду за деяких факторів

Військовим в Україні належать виплати на лікування різних хвороб, окрім того, залишаються актуальним питання доплати 30 і 100 тисяч гривень "бойових" під час лікарняного, але є винятки.

Як пояснив начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Міністерства оборони України полковник Олег Рогаль в інтерв’ю АрміяInform, 30 тисяч військовослужбовці не отримуватимуть під час перебування на лікарняному.

За словами Олега Рогаля, винагорода у розмірі 30 тисяч гривень виплачується тільки за період виконання бойових або спеціальних завдань. Тому, коли військовий перебуває на лікарняному і не виконує спеціальних (бойових) завдань, він не може розраховувати на виплату.

Ситуація з виплатою в розмірі 100 тисяч не схожа на вищезазначені 30 тисяч гривень.

"За весь час лікування військовослужбовець, який дістав поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, він отримає винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було тяжким. Ступінь тяжкості поранення визначають військові лікарські комісії", – пояснив полковник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення з 10 квітня доплат військовим у 30 тисяч гривень. Однак у бюджеті цих коштів немає і наступного дня було внесено законопроект, який фактично блокує рішення про повернення додаткових виплат.