Виплати за тимчасове виконання обов'язків: як нараховують гроші військовим

Виплата здійснюватиметься за встановленими правилами Міноборони

Українським військовим мають здійснювати грошові виплати залежно від основних посад, а виплати військовим, які тимчасово виконують обов’язки за посадою, мають здійснюватися у певних випадках.

Видання АрміяInform повідомляє, якщо під час виконання обов'язків за вакантною посадою військовий виконує службовий обов'язок 30 календарних днів або більше, то грошове забезпечення нараховується з урахуванням посадового окладу, який встановлений до даної посади, строком не більше, аніж 6 місяців.

За умови, якщо боєць виконує обов'язок не за вакантною посадою впродовж 30 днів і більше, то фінансове забезпечення виплачується з урахуванням окладу, встановленого для вищеозначеної посади, строком не більше, як 4 місяці.

У повідомленні додається, що військовослужбовець може отримувати виплати за час виконання роботи на більш тривалий строк.

Винятки, коли військовим надається виплата на більш тривалий час:

— направлення військовослужбовців за кордон без виключення зі списків особового складу військових частин, до 1 року;

— відрядження військовослужбовців до інших військових частин або направлення у відрядження в райони ведення бойових дій (виконання бойових завдань), виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони, а також для здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, на період такого відрядження;

— перебування військовослужбовців у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичними показаннями), на період такої відпустки.

У разі закінчення тимчасового виконання обов'язків і повернення до основних — грошове забезпечення нараховується за основною посадою.

Якщо військовослужбовець працює більше на тимчасовому місці, аніж визначено за строками, то виплата не надається за додаткові години. Однак, якщо виконання обов'язків за посадою триває менше і протягом року військового знову допущено до тимчасового виконання роботи за тією самою посадою — строк виплати обчислюється з урахуванням попередніх періодів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові виплати військовим в розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень. Кожна з цих доплат розрахована на певні категорії військових.