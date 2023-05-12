Рятував поранених побратимів: на фронті героїчно загинув молодий воїн зі Львівщини

У березні захиснику тільки виповнилося 23 роки

Розв’язана росією війна щодня забирає життя молодих героїв, які безстрашно стали на захист Батьківщини. Одним із них став 23-річний Ярослав Зубкович, який загинув на полі бою, допомагаючи своїм побратимам.

Сумну звістку повідомили на сторінці Козівської сільської ради Львівщини у Facebook. Трагедія сталася 9 травня. Ярослав загинув, вивозячи з поля бою бійців, які отримали поранення, борючись із російськими загарбниками. У березні хлопцеві лише виповнилося 23 роки.

"Геройськи загинув житель села Красне Зубкович Ярослав Валерійович 15.03.2000 р.н. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя. Дякуємо Тобі за захист Ярославе. Нехай Господь пробачить Йому всі гріхи свідомі й несвідомі та упокоїть душу Полеглого Героя в Царстві Небесному!" — йдеться у повідомленні.

Інформацію про час приїзду траурної колони з тілом Героя у сільраді обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Бахмутом від снайперської кулі загинув 23-річний Максим Лях. За кілька днів до трагедії хлопець героїчно врятував своє життя молодшому братові, який також захищає Україну.