Завітати в кіно, щоб підтримати мрії дітей — благодійний марафон кінотеатру "Жовтень" та фонду Тайри

Протягом 15-31 травня в київському кінотеатрі "Жовтень" відбуватимуться благодійні покази фільмів, частина коштів з яких буде спрямована на підтримку сімей полеглих Героїв та полонених українців.

5 гривень з кожного проданого квитка стануть донатом для БО "Українська фундація "Мрія", співзасновницею якою є відома парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра).

"Це найменше, що ми можемо зробити, але навіть 5 грн принесуть неабияку користь, якщо ми об’єднаємось! Адже щодня триває запекла боротьба за наше мирне майбутнє. Тисячі військових боронять країну, тож украй важливо, щоб ми й надалі були згуртовані спільною метою, допомагали один одному і робили все можливе для наближення перемоги!" — коментує пресслужба кінотеатру.

У прокаті 15-31 травня будуть український фільм "Люксембург, Люксембург", "Вартові Галактики 3", "Блекберрі", "Форсаж Х", "Русалонька" та багато інших новинок кіноіндустрії.

Команда фонду "Мрія" збирає кошти для масштабної програми "Літо без війни". Мета — забезпечити дітей та їх матерів відпочинком у курортних містах Болгарії, Греції чи в Україні, якщо сім'я не має можливості виїхати за кордон або чекає на повернення свого воїна. "Літо без війни" покриватиме 100% проживання протягом 7 днів та дорогу.

Детальніше про кіносеанси можна дізнатися за посиланням.