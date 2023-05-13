Погрожують поломкою: які 6 налаштувань смартфона краще не чіпати

"Дилетантам" краще оминати деякі налаштування смартфона, щоб не бігти потім до майстра

Порушити роботу смартфона можуть не тільки шкідливі звички при його використанні, але й випадкові дії власника, який не дуже розуміється на тонкощах налаштувань. У деякі з них краще взагалі не лізти, якщо ви точно не впевнені, що робите.

Про це розповідає itechua.

1. Усі налаштування мережі

Тим, хто не розуміється на цьому, краще туди не втручатися. Тим більше, що це часто й не потрібно, а от неприємності можна влаштувати. Наприклад, випадково змінивши оператора або відключивши доступ в інтернет. У цих налаштуваннях можна ненавмисно позбавити себе важливих функцій телефону.

2. Режим розробника

Більшість смартфонів на Android мають так званий режим "для розробників". Доступ до нього дає кілька натискань на версію Android або прошивки в налаштуваннях. Він дає можливість змінювати ряд параметрів: апаратне прискорення, роздільну здатність дисплея, включення та вимкнення різних модулів тощо. Все це може бути корисним у руках професіонала, але звичайний користувач може порушити роботу свого телефону.

3. Налаштування програм, що мають доступ до дзвінків та SMS

Йдеться про різні антиспам-додатки, неправильне налаштування яких загрожує втратою важливих дзвінків та повідомлень. Якщо вже вирішили все ж таки встановити ці програми самостійно, потрібно детально вивчити в мережі, як коректно їх налаштувати.

4. Спеціальні можливості

До них відносяться, наприклад, збільшення шрифту, інвертація кольорів дисплея, додавання можливості керування жестами, зміна контрастності та колірної схеми. Недосвідчене поводження з цими можливостями може призвести до небажаних наслідків: наприклад, можна так збільшити масштаб, що неможливо увійти в налаштування, щоб скасувати зміни. Крім того, експерименти з кольором та масштабом можуть викликати зависання гаджета, особливо у бюджетних моделях.

5. Налаштування камери

Сьогодні смартфони мають багато меню налаштувань камери, проте в руках дилетанта, вони можуть стати причиною неприємностей. Наприклад, зміна параметрів може призвести до погіршення якості фото або фокусування.

6. Налаштування дозволів

Дозволи для доступу до SMS та дзвінків потрібно давати дуже обережно, і не надавати їх незрозумілим та маловідомим програмам. Якщо програма, яка не має функціоналу дзвінків та відправлення SMS, вимагає доступу до SMS-сховища, це причина насторожитися. Не виключено, що ця програма небезпечна і здатна за допомогою SMS-банку зняти гроші з рахунку.

У будь-якому випадку, змінюючи налаштування, потрібно запам’ятовувати, що саме ви робите, щоб зрозуміти наслідки. Для цього можна робити знімок екрана (клавіша живлення + клавіша гучності одночасно). Це допоможе розібратися, що роблять ті чи інші опції.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому часті невеликі зарядки смартфона кращі за повну зарядку.