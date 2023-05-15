Ліквідація не вдалася: нагороджений особисто Залужним піхотинець Хижак зазнав серйозного поранення в спину

Воїн пообіцяв росіянам скоре повернення на поле бою і натякнув на можливий напрямок удару

Воїн 92 бригади Руслан Зубарев, який став відомим після видовищного ближнього бою, в якому він знищив кількох окупантів, дістав поранення.

Про це Руслан сам повідомив у телеграмі.

"Росіяни, вчора у вас була добра і майже вдала спроба моєї ліквідації, але у вас трохи не вийшло. Вічна слава Україні! Ми ніколи не здаймося", — написав воїн.

Своєю чергою воєнкор Андрій Цаплієнко пояснив, що хоробрий воїн отримав серйозне поранення в спину.

Вочевидь, у лікарів, що лікують легка рука, тому що невдовзі Хижак знову з'явився в Мережі, пообіцявши ворогам скоре побачення.

Крім того, Хижак запевнив, що з ним все нормально, і опублікував фото з побратимами на в'їзді до столиці так званої "Белгородської народної республіки".

Також боєць за порадою коментаторів створив банківський рахунок, за яким бажаючі можуть донатити кошти.

"Заздалегідь усім дякую", — написав Хижак.

Нагадаємо, що гловнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив у березні військовослужбовця Руслана Зубарєва із позивним Predator (Хижак. — Ред.) почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест". Окрім нагрудної відзнаки сміливий воїн ЗСУ отримав ще й нагородну зброю.