Ликвидация не удалась: награжденный лично Залужным пехотинец Хищник получил серьезное ранение в спину

Воин пообещал россиянам скорое возвращение на поле боя и намекнул на возможное направление удара

Воин 92 бригады Руслан Зубарев, ставший известным после зрелищного ближнего боя, в котором он уничтожил нескольких оккупантов, получил ранение.

Об этом Руслан сам сообщил в телеграмме.

"Россияне, вчера у вас была добрая и почти удачная попытка моей ликвидации, но у вас немного не получилось. Вечная слава Украине! Мы никогда не сдадимся", — написал воин.

В свою очередь военкор Андрей Цаплиенко объяснил, что храбрый воин получил серьезное ранение в спину.

Очевидно, у врачей, которые лечат бойца, легкая рука, потому что вскоре Хищник снова появился в Сети, пообещав врагам скорое свидание.

Кроме того, Хищник заверил, что с ним все нормально и опубликовал фото с собратьями на въезде в столицу так называемой "Белгородской народной республики".

Также боец, по совету комментаторов, создал банковский счет, по которому желающие могут донатить средства.

"Заранее всем спасибо", — написал Хищник.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный наградил в марте военнослужащего Руслана Зубарева с позывным Predator (Хищник. — Ред.) почетным нагрудным отличием "Золотой Крест". Кроме нагрудного знака отличный воин ВСУ получил еще и наградное оружие.