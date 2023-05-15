Чи готові ЗСУ до наступу: українці дали відповідь

На думку більшості опитаних, Україна вже готова дати відсіч на наступ противника

Більша частина українців обговорюють майбутній контрнаступ ЗСУ і чекають, коли він нарешті почнеться. Більш як 70 наших громадян тією чи іншою мірою вважають, що він буде успішним.

Про це йдеться в новому опитуванні від компанії Active Group.

На запитання анкети "Чи готова Україна до контрнаступу?" 16,7 опитаних відповіли, що країна повністю готова; 53,5% обрали відповідь "швидше готова"; 13,1% респондентів впевнені у недостатній готовності до наступу; ще 2,2% відповіли "повністю не готова", а 14,5% опитаних вагались з відповіддю.

Згідно з наступним запитання "Наскільки важлива підтримка західних країн у підготовці України до контрнаступу?" 68% українців вважають, що підтримка є ключовою в цьому моменті; 28,1% респондентів відповіли "швидше важлива"; 1,4% — "швидше не важлива"; 0,6% впевненні, що зовсім не важлива, а ще 1,9% вагались з відповіддю.

На останнє запитання "Як ви вважаєте, чи достатня військова підтримка Заходу України?" у березні респонденти відповіли так:

повністю достатня — 6,4%;

підтримка є, але недостатня — 63,6%;

підтримка недостатня — 24, 5%;

важко відповісти — 5,5%

У квітні збільшився відсоток опитуваних на відповіді "підтримка є, але недостатньо", а зменшився — на "підтримка недостатня":

повністю достатня — 9,7 %;

підтримка є, але недостатня — 71,0%;

підтримка недостатня — 14, 9%;

важко відповісти — 4,4%

У травні збільшився відсоток респондентів, які обрали відповідь "повністю достатня" і "важко відповісти":

повністю достатня — 14,4 %;

підтримка є, але недостатня — 71,1%;

підтримка недостатня — 8,6%;

важко відповісти — 5,8%

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 13 травня 2023р. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що Велика Британія стала першою, хто передав Україні далекобійні ракети, однак трошки раніше вона ще дала танки.

Водночас, за словами Офісу президента України, успішний контрнаступ починається в районі Бахмута і його називають прелюдією до масштабної атаки. Однак радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив те, що в цьому місті ініціатива на стороні України, але це не означає, що місце найзапеклішів бойових дій буде звільненим найближчим часом.