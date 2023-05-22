Окупанти застосовують сексуальне насилля відносно полонених: в Міноборони озвучили цифри

Сексуального насильства зазнають не тільки жінки, а й чоловіки

Колишні військовополонені, яких повертають з росіі, розповідають про факти сексуального насилля з боку окупантів.

Про це під час конференції United for justice розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент "Телеграфу".

"Такі випадки були. Це полонені. Але вони говорили це не про себе. Жінки говорили, що їм відомо про випадки сексуального насилля в російському полоні і щодо військових, і щодо цивільних", — розповіла Маляр в коментарі "Телеграфу".

За її словами, про це зокрема говорили 15% чоловіків та 23% жінок, яких повернули з полону.

"Кількість таких людей ми не оприлюднюємо з питань безпеки тих, хто ще знаходиться в полоні", — зазначила чиновниця.

За словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, так відбувається тому що колишні полонені не готові про це говорити.

"Жінка чи чоловік, які пережили сексуальне насилля в полоні, у 99% випадках не готові говорити про це публічно. Особливо, чоловіки", — розповіла на конференції Верещук.

Станом на зараз, за інформацією Офісу генпрокурора, офіційно зареєстровано 190 постраждалих від сексуального насилля росіян, з них 54 чоловіка.

Раніше "Телеграф" неодноразово розповідав про те, як росіяни катували українців в окупації, а також застосовували сексуальне насилля відносно жителів захоплених територій.