Оккупанты применяют сексуальное насилие в отношении пленных: в Минобороны озвучили цифры

Сексуальное насилие испытывают не только женщины, но и мужчины

Бывшие военнопленные, возвращаемые из россии, рассказывают о фактах сексуального насилия со стороны оккупантов.

Об этом на конференции United for justice рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент "Телеграфа".

"Такие случаи были. Это пленные. Но они говорили это не о себе. Женщины говорили, что им известно о случаях сексуального насилия в российском плену и в отношении военных, и в отношении гражданских", — рассказала Маляр в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, об этом, в частности, говорили 15% мужчин и 23% женщин, которых вернули из плена.

"Количество таких людей мы не обнародуем ради безопасности тех, кто еще находится в плену", — отметила чиновница.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, так происходит потому, что бывшие пленные не готовы об этом говорить.

"Женщина или мужчина, пережившие сексуальное насилие в плену, в 99% случаях не готовы говорить об этом публично. Особенно мужчины", — рассказала на конференции Верещук.

По состоянию на сегодняшний день, по информации Офиса генпрокурора, официально зарегистрировано 190 пострадавших от сексуального насилия россиян, из них 54 мужчины.

Ранее "Телеграф" неоднократно рассказывал о том, как россияне пытали украинцев в оккупации, а также применяли сексуальное насилие в отношении жителей захваченных территорий.