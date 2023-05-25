Позаштатна зарплата поранених військових: на яку суму бійці можуть розраховувати

Українські військові на лікуванні можуть отримувати мізерні зарплати

В Україні бійцям належать додаткові виплати на лікування різних хвороб, але у поранених військових, яких було переведено поза штат, гостро постало питання про грошове забезпечення.

Про мінімальне грошове забезпечення поранених бійців на своїй сторінці у Facebook розповів адвокат Олександр Пересоляк.

Так, за словами адвоката, якщо військовослужбовця звільнили з служби і виключили із особового складу на період лікування, то фінансове забезпечення скорочується до 500-700 гривень в місяць.

Пересоляк додає, у випадку, коли військовий на період лікування обіймає будь-яку посаду, то скорочення до 500-700 гривень місячного забезпечення являється незаконним.

До того ж, військові, які дістали поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини, отримають винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Також ці бойові зберігатимуться за час відпустки після лікування, якщо поранення було тяжким.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про три виплати звільненим військовим. Розмір суми грошового забезпечення залежатиме від останньої посади бійця.