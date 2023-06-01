Врятував не одне життя, а сам загинув у 25: на Харківщині попрощаються з молодим воїном

Хлопцеві було лише 25 років

У важких боях з окупантами на Донбасі загинув молодший сержант, бойовий медик взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Чимшита Микита Романович із позивним "Док".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв. За його словами, трагедія сталася 25 квітня біля селища Ямпіль (Краматорський район).

"З глибоким сумом ділимося хворобливою звісткою про втрату нашого захисника громади Микити Романовича Чимшити, молодшого сержанта, бойового лікаря 79 взводу ОДШБ, який загинув у бою з російськими окупантами", — написав він.

Микита Чимшита народився 8 березня 1998 року у місті Первомайському. Закінчив гімназію №3. Він був активним хлопцем, брав участь у шкільних заходах, був у команді КВК. Також він закінчив музичну школу за класом акордеон та відвідував гурток народного танцю у БК "Колорит".

2018 року Микита закінчив Красноградський медичний коледж. З того ж року почав працювати фельдшером. Потім у 2020 році закінчив Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", де отримав кваліфікацію "Фізична реабілітація".

У травні 2020 року вступив до лав ЗСУ за контрактом, де проходив службу бойовим медиком 3 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону. Ще через рік пройшов курси підвищення кваліфікації з тактичної медицини.

24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабної війни, Микита Чимшита перебував у зоні ООС.

"За словами побратимів, "Док" врятував не одне життя і до останнього мужньо виносив поранених і полеглих побратимів під час обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Прощання із воїном відбудеться завтра, 2 червня. Об 11:00 цивільна панахида проходитиме на площі біля ДК "Хімік".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий Михайло Яворський із позивним "Чикаго". Він вивів з-під обстрілу двох поранених бійців.