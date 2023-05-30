Вивів поранених побратимів з-під обстрілу: на фронті героїчно загинув український боєць

У героя залишилася дружина та маленька дочка

Українські військові часом роблять неймовірні вчинки на фронті, ризикуючи власним життям. Такою стала історія Михайла Яворського із позивним "Чикаго". Перед тим, як отримати смертельне поранення, герой вивів з-під обстрілу двох поранених бійців.

Про це повідомили на сторінці Дзвиняцької об’єднаної територіальної громади у Facebook.

"Він був прикладом справжнього патріотизму, самопожертви та служіння. На початку повномасштабного вторгнення він залишив комфортне життя в США і пішов боротися за свободу України, а вся родина Михайла з перших днів війни активно підтримує наших військових, надаючи всебічну волонтерську допомогу", — йдеться у повідомленні.

Вдома у загиблого воїна залишилася велика родина: мама, сестра, дружина та маленька дочка.

"У ці моменти скорботи висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким Михайла! Нехай наші молитви та підтримка допоможуть їм пережити цю невимовну втрату", — зазначається в пості.

Прощання з військовим відбудеться 30 травня орієнтовно о 14 годині на Алеї Героїв у Богородчанах. Після панахиди процесія із загиблим захисником вирушить до с. Космач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Бахмуті під час евакуації поранених побратимів загинув військовий медик. Хороброму захиснику було 42 роки.