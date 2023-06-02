Росіяни його відчують: Зеленський висловився про те, коли розпочнеться контрнаступ

Україна продовжує ретельно готуватись до звільнення окупованих росією земель

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті та розповів, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ. Декілька тижнів тому глава держави заявляв, що українським воїнам необхідно ще трохи часу на підготовку.

Про це йшлося під час брифінгу з президентом Естонії Аланом Карісом. Глави країн обговорили війну в Україні та подальшу співпрацю.

Президент Зеленський зазначив, що точної дати початку контрнаступу немає. Українці помітять, коли він почнеться, адже території почнуть звільнятися від окупації, а росіяни навіть відчують його.

"Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій — це і є результат контрнаступу", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче, щоб контрнаступ зірвався. Свою думку він аргументував нібито страхом за життя українців, адже сторона, що наступає, завжди зазнає втрат більше, ніж та, що обороняється.