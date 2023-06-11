Парасольки прибирати чи не варто? Прогноз погоди на початок тижня

Ховати парасольки українцям поки не радять

Погода у червні, як і прогнозувалося раніше, буде дощовою у другій декаді. Понеділок обіцяє не істотні дощі у низці областей, а в середині тижня очікуються грози.

Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, температура повітря у цей період коливатиметься в межах кліматичної норми.

Так, у понеділок, 12 червня, на півдні, заході та в центрі країни переважатиме дощова погода. У решті країни дощі очікуються теж, але локальні та з несуттєвою інтенсивністю. Температура повітря буде нерівномірною – від +9 до +29 градусів. Так, вдень на заході та півночі країни стовпчики термометра покажуть +9…+14 градусів. У центральних, південних областях та на сході буде тепліше – від +24 до +29 градусів. Також може посилитися вітер до 15-20 метрів за секунду.

У вівторок та середу, 13–14 червня, дощова погода збережеться по всій території України, але дощі будуть помірними та локальними, а місцями навіть із грозами. Температура повітря, незважаючи на підвищену вологість, буде в межах кліматичних норм. Вітер переважатиме на східній чверті.

Прогноз погоди в Україні на 10 днів читайте у нашому матеріалі вранці у понеділок, 12 травня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода у районі Каховського водосховища найближчими днями. Жителі Херсонської області побоюються, що погодні умови можуть ускладнити евакуацію та призвести до великих руйнувань.