Врятував життя своєму побратиму: у бою за Бахмут загинув військовий з Лиману

Вдома у чоловіка залишилися дружина та син

Українські військові на фронті здійснюють неймовірні подвиги ціною власного життя і такою стала трагічна історія українського військового Володимира Колдашева з Лиману. Він урятував свого побратима, але незабаром сам загинув.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов.

За його словами, трагедія сталася 4 липня цього року. Обороняючи Україну від окупантів Володимир Колдашев під час ведення бойових дій у місті Бахмут.

"Добрим батьком, люблячим чоловіком, порядною людиною з палким почуттям справедливості був Володимир. Він хоробро відстоював свій край, врятував життя побратима, але незабаром загинув сам. Щиро співчуваємо родині, друзям, побратимам!", — йдеться у повідомленні.

Журавльов зазначив, що вдома у загиблого воїна залишилися дружина та син.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях на Донбасі загинув підполковник, заступник командира "Альфи" управління СБУ області Гліб Лакуста. Похорон українського захисника відбувався 5 липня на Алеї Слави Чернівців. До речі, його брат – Герой України Олег Лакуста.