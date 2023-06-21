Прикривав до останнього патрона: український воїн ціною життя врятував сотні побратимів

Українець воював проти російських окупантів з 2015 року

Щодня у війні з російськими окупантами гинуть захисники України — своє життя за Батьківщину віддав сержант Руслан Прокопенко (позивний — Лимон). Він загинув, прикриваючи відхід своїх побратимів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Sumy One — Сумські Новини".

Чоловік воював проти російських окупантів ще до повномасштабної війни — з 2015 року, мав не одне поранення та контузії.

"Руслан був справжнім і відповідальним, надійним побратимом, вірним товаришем та люблячим чоловіком", — йдеться у некролозі.

Зазначимо, військовий офіційно вважався зниклим безвісти з жовтня 2022 року. Проте зараз стало відомо, що він загинув на Донеччині, Волноваський район, село Павлівка.

"Там його підрозділ тримав оборону до останнього патрона. Руслан, як командир, і ще чотири воїни залишилися прикривати відхід своїх побратимів. Віддавши свої життя, вони зберегли його кільком ротам солдат", — йдеться у повідомленні.

Прощання з героєм відбудеться у Сумах 23 червня.

Як розповідав "Телеграф", під час визволення села П’ятихатки Запорізької області у бою загинув молодший сержант, командир бойової машини, командир гірничо-штурмового відділення Віктор Чулій.