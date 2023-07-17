В Україні очікується зміна погоди: які регіони накриють грози та шквальний вітер

Українців просять бути обережними у ці дні

Поки в Європі температура піднімається до рекордних 47 градусів тепла, в Україні очікуються грози із сильними поривами вітру. Негода накриє більшість регіонів країни.

Про це попередили в Ургідрометеоцентрі. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Так, за словами синоптиків, до кінця доби 17 липня та вночі 18 липня на заході країни, а також на Житомирщині очікуються грози. Аналогічна погода прогнозується вранці та вдень 18 липня у всіх регіонах України, крім південного сходу.

Також очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с вдень 18 липня у Сумській та Харківській областях, а також у більшості центральних регіонів. Українців просять бути обережними.

Карта за 17 липня

Карта за 18 липня

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що синоптики прогнозують спеку до +36 градусів у кількох областях 18 липня.