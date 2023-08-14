"Душа розірвалася на частини": кохана загиблого воїна присвятила йому пронизливий пост

У вересні хлопцеві мало виповнитися 25 років

У ході повномасштабної війни з російським агресором виконуючи спецзавдання, загинув 24-річний розвідник Антон Сіваш із позивним "Чівас".

Про це повідомили на сторінці тактичного гурту "Реванш" у Facebook.

"Близькі та друзі знали його, як гарячого патріота, опору для сім’ї та друзів. Людини з великим серцем, яка прагнула безкорисливого служіння своєму народу", — йдеться в повідомленні.

Антон Сіваш став на захист Батьківщини з першого дня повномасштабної війни та невдовзі знайшов своє місце серед бійців "Реваншу". Його побратими згадують, що воїн завжди шукав пригоди, ігноруючи небезпеку, попри свою спокійний норов.

Його романтичною мрією було побудувати будинок біля озера Сиваш, після звільнення Криму", — пишуть товариші по службі загиблого військового.

Кохана Антона Сіваша Майя Цикун на своїй сторінці в Instagram присвятила йому зворушливий пост:

"Моя душа розірвалась на частини. Мій найкращий, мій коханий, найкращий син, найкращий брат і взагалі найкращий з людей. Таких, як ти, на світі не існує. Людина свого слова, Людина з великої літери… Вірний, чесний, надзвичайно мужній, духовний. Ти завжди приходив на допомогу і ніколи нічого не боявся, ніколи… З таких, як ти, потрібно брати приклад. Ти справжній герой, справжній патріот, величезна цінність для всієї держави".

Антон Сіваш. Фото — Майя Цикун/Instagram

Дівчина згадала, що воїн оббивав пороги всіх установ, щоби піти захищати свою країну, але його не хотіли брати через вік. Однак він все ж таки пішов добровольцем, бо не міг залишатися осторонь.

"Завжди говорив: "Я воюю не за гроші, мені це все не потрібне. Я не хочу, щоб вони прийшли в мій дім, до моїх близьких". Воював до останнього. Завжди рвався перший у бій, щоб покарати цих ублюдків. А тепер твоє життя забрали… Ти не з нами… Я не можу в це повірити… Це втрата не лише для рідних, це втрата для всієї України. Бо таких людей просто не існує, взагалі…", — написала Майя.

Антон Сіваш. Фото — Майя Цикун/Instagram

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в боях за Україну загинув Едуард Ращук, який захищав Батьківщину в лавах підрозділу "Хімера".