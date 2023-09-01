Грози, град та шквали: осінь покаже характер першого ж дня, пощастить лише одному регіону

Перший понеділок вересня також буде дощовим

Увечері 31 серпня сильна негода накрила Київ та область, перший день вересня також буде складним у синоптичному відношенні. Значну частину країни накриють грози, місцями можливі град та шквали.

Про це попередили в Укргідрометцентрі. У деяких областях оголосили штормове попередження.

Оголошено 1 рівень небезпеки – жовтий

У п’ятницю, 1 вересня, вдень в Україні, окрім західних областей, очікуються грози. В окремих районах центральних та південних областей – град та шквали 15-20 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 21 до 31 градуса зі знаком "плюс", вночі буде +12 +22 градуси.

Карта погоди на 1 вересня

У суботу, 2 вересня, дощі з грозами перемістяться на захід України, охопивши декілька областей. На решті території без опадів. Температура повітря вдень — 23-30 градусів тепла, вночі прогнозується +11 +19 градусів (у Криму до +20).

Карта погоди на 2 вересня

Неділя, 3 вересня, буде дощовою для мешканців Київської, Житомирської, Вінницької та західних областей, в решті регіонів без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря залишатиметься високою: +23+30 у денний час та 11-19 градусів з позначкою "плюс" уночі.

Карта погоди на 3 вересня

У понеділок, 4 вересня, дощі накриють усю країну, окрім Львівської та області та Волині. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 21-32 градусів вище нуля, а вночі очікується від 12 до 20 градусів тепла.

Карта погоди на 4 вересня

У вівторок, 5 вересня, дощі прогнозуються на півдні, сході, місцями у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. В інших регіонах сухо, хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть від +21 до +32 градусів вдень, у нічний час — 12-21 градус вище нуля.

Карта погоди на 5 вересня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати похолодання та перших заморозків у вересні. Своїм прогнозом поділився синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.