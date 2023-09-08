Врятував командира, а сам отримав тяжкі поранення: героїчна історія українського воїна

У тілі воїна знайшли 15 уламків, три з яких він залишив собі на згадку

Українські військові на фронті роблять неймовірні вчинки, рятуючи своїх бойових товаришів, ризикуючи власним життям. Героєм однієї з таких історій став захисник Віктор із позивним "Отшел". Він урятував пораненого командира, а сам отримав тяжкі поранення.

Відповідне відео з оповіданням військового було опубліковано на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook. Воїн згадав, як у 2022 році його підрозділ вирушив у зону бойових дій і вступив у першу тяжку битву, яка сталася на другий день після приїзду до Степового.

"У нас було чергування кожні дві години. У нас була черга приготувати щось на обід. Готую, біля хлопців присів, біля буржуечки. Це було недалеко від нашого будинку. І чую "вихід". Перший пролетів повз. Другий "вихід" Я почув "вихід", але не почув "прихід". І буквально за два метри від мене ліг фугас. Хлопці побачили й кажуть: "Ти, напевно, народився у дуже великій сорочці, що він не розірвався", — розповів "Отшел" .

Наступного дня знову відбувся бій, пішли танки та українських військових почали штурмувати. Виходячи з дому, Віктор побачив танк, який стояв приблизно за чотири метри від нього і був повернутий дулом. Після цього військовий із позивним "Хотабич" сказав, що в будинку стоїть гранатомет, але для цього потрібно прослизнути перед танком.

"І він пішов. Він не дійшов до цього будинку. Тільки він зайшов у двері, прогримів постріл з танка. Він упав і почати кричати: "Допоможіть". Я кажу: "Я піду, заберу!", бо людина жива, а залишити його для кадировців, ви знаєте, це дуже важко. Я пішов. Я перебіг перед тим танком, схопив його, щоб потягнути, а він у бронежилеті й тіло розслаблене. Його важко тягнути. Я покликав Сергія і сказав: "Допоможи, я не зможу сам його перетягнути". Ми тільки його перетягли та пролунав вибух. Сидячи біля цього "Хотабича" я побачив, що в мене в руці дірка", — згадує Віктор.

На фото — Віктор "Відійшов"

Після цього вибуху стався ще один, внаслідок чого військового буквально перевернуло. Лежачи на боці він побачив свого побратима Сергія, який допомагав рятувати "Хотабича". У нього розірвані коліна, а він лежить і кричить про допомогу.

"Я доповз до нього, зірвав з нього турнікет і кажу: "Перетягуй сам, тому що я хочу ще себе перетягнути". Я встиг перетягнути собі тільки руку і все. Я знепритомнів. Поранення було в руку, вирвало кістки на правій руці, два уламки в легені та нозі", — каже воїн.

Загалом у тілі Віктора знайшли 15 уламків, три з яких він залишив собі на згадку. У Держприкордонслужбі зазначили, що за сумлінне та успішне виконання бойових завдань прикордонника нагороджено почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".

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