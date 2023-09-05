"Ми агресивні": український морпіх зі славетною історією став Героєм України

"Вірний завжди", — Віктор Сікоза кожним днем своєї служби підтверджує девіз морської піхоти

Українська земля багата на героїв. Вони лишають свої родини та буденні справи, аби захистити Батьківщину. Серед них є й ті, хто цій справі присвятив не один рік. Один із таких захисників полковник Віктор Сікоза.

Під час візиту на Донеччину президент України Володимир Зеленський вручив йому орден "Золота зірка" і присвоїв звання Героя України. Полковник командує 36 окремою бригадою морпіхів командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

Шлях Віктора Сікорського у морській піхоті почався ще у 2014 році. Тоді він служив у бригаді берегової оборони. Сікоза вивів свою роту з окупованого Криму у Миколаївську область. Згодом служив на різних напрямках оборони держави — у прикордонні та зоні АТО.

Командир 36 ОБрМП Віктор Сікоза про свою бригаду та бої

36 ОБрМП Віктор Сікоза очолив в квітні 2022 року. Ця бригада відома тим, що обороняла Маріуполь. Багато воїнів цього підрозділу потрапили у полон до окупантів. Сікоза каже, що під час бойових дій з ворогом, у воїнів його підрозділу окрема мотивація для захоплення полонених росіян — бажання обміняти їх на своїх.

Часто полковник сам очолює підрозділи під час контрнаступу. Один з таких виходів був у липні на південному напрямку. Росіяни вкрили шлях для бронетехніки мінами, тож треба було йти пішки. "Ми морські піхотинці — ми агресивні", — розповідає Сікоза, описуючи бій на близькій відстані. Вирішальний поворот бою стався після захоплення українськими військовими двох бункерів та лінії траншей. Росіян змусили відступити. Зазначимо, що бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, наразі ж підпорядковуються командиру ОТУ "Донецьк".

Після Перемоги Сікоза каже, що завітав би у свою квартиру в Криму. Потім — приділив час своїй родині. Він сподівається, що українським захисникам вдасться закінчити війну, аби наступні покоління не мали такого тягаря.

Сікоза каже, що аби бути гарним морпіхом не обов'язково бути двометровим амбалом, а вміти виконувати поставлені завдання. "Телеграф" розповідав, що наразі для служби в ДШВ та морській піхоті змінили вимоги по здоров'ю для кандидатів.