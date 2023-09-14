В Україну прийшли дощі та грози, сухо буде лише у трьох областях: прогноз на найближчі дні

Незважаючи на опади, температура повітря буде достатньо високою

Метеорологічна осінь в Україні ще не настала, але з 14 вересня країну накриють дощі. Вони охоплять більшість територій.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Синоптики попередили, що їх супроводжуватимуть грози.

"14 вересня вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози (I рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться в повідомленні.

Карта опадів на 14 вересня

У четвер, 14 вересня, дощі можливі всюди, окрім Харківської, Донецької та Луганської областей. На заході України вони будуть сильнішими. Вдень прогнозується +19+27 градусів, у нічний час стовпчики термометрів покажуть 8-19 градусів тепла.

Карта погоди на 14 вересня

У п’ятницю, 15 вересня, дощі пройдуть у північних та східних областях, а також на Полтавщині, Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині, у Запоріжжі та Криму. На решті території без опадів, хмарно із проясненнями. Вдень очікується +17 +26 градусів, вночі — 11-19 градусів тепла.

Карта погоди на 15 вересня

У суботу, 16 вересня, по всій Україні без опадів, мінлива хмарність. У денний час стовпчики термометрів покажуть від 19 до 26 градусів з позначкою "плюс", а вночі — 7-17 градусів вище нуля.

Карта погоди на 16 вересня

У неділю, 17 вересня, дощі пройдуть лише на заході України. Вдень буде від 20 до 26 градусів тепла, вночі прогнозується 8 до 16 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 17 вересня

Початок нового тижня, понеділок, 18 вересня, буде сухим, із мінливою хмарністю. Вдень прогнозується +21 +26 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть від 8 до 16 градусів тепла.

Карта погоди на 18 вересня

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві найближчими днями. 14 вересня вранці, мабуть, почнеться дощ.