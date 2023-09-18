Обов'язкова повірка лічильників: що робити, якщо вас немає в місті

Механізм може відрізнятися в залежності від надавача послуг

В Україні триває обов'язкова повірка лічильників. Всі прилади обліку, які не були повірені за першу частину дії воєнного часу в Україні, мають пройти процедуру зараз. Комунальники зіткнулися з проблемою, через яку навіть звернулись до уряду — частини українців немає вдома. Вони за кордоном або захищають державу. Однак повірити їм лічильники все ж можливо.

В офіційній групі "Київводоканалу" у соцмережі Facebook фахівці пояснили, що робити в такій ситуації. Зазначається, що повірку за вас може здійснити довірена особа. Уточнюється це питання кожним домовласником в окремому порядку в центрі обслуговування надавача послуг.

Для тих хто знаходиться за кордоном, є можливість звернутися на електронну пошту в залежності від району, де знаходиться житло. Коли має здійснюватися повірка лічильників записана у техпаспорті приладу обліку, однак зазвичай таку інформацію можна також уточнити у фахівців сервісного центру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після повірки лічильника українці отримують відповідні документи які треба також зберігати. Нагадаємо перевірка приладів обліку триває в усіх місцях окрім тих, де ведуться бойові дії та тих, які знаходяться в окупації.