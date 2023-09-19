"В повній мірі", "по крайній мірі": чому так не можна говорити українською і як буде правильно

Пояснюємо доступно та з прикладами

Дуже добре, що з кожним місяцем у світі стає дедалі більше україномовних людей. Однак великою проблемою є те, що водночас стає і більше суржика.

Зокрема, багато хто допускає вживання конструкції "в повній мірі". Проте говорити так некоректно, стверджує словник-антисуржик Юрія Гнаткевича.

Як відомо, в російській мові є дуже поширене вираження "в полной мере", що має значення "цілком", "повністю", "абсолютно". За аналогією багато хто вживає вираз "в повній мірі" та похідні від нього, проте насправді це суржик.

Коректно вживати:

замість "в повній мірі" — "повною мірою" або "цілком";

"в якійсь мірі" — "якоюсь мірою";

"в певній мірі" — "певною мірою";

"по крайній мірі" — "принаймні" або "щонайменше";

"по мірі того як" — "у міру того як".

Ось кілька прикладів із літератури:

Оксана певною мірою готова до навчання в школі.

Так люди не грали, він принаймні ніколи не чув.

Але за ваші шакалячі зрадницькі кусання ми відміримо повною мірою.

Невістчин жах зростав у міру того як вона бігла додому, а там набув розміру паніки: син не повертався.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 11 дуже поширених лексичних помилок в українській мові, яких багато хто припускається.