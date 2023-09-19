"В повній мірі", "по крайній мірі": почему так нельзя говорить в украинском языке и как будет правильно

Объясняем доступно и с примерами

Очень хорошо, что с каждым месяцем в мире становится все больше украиноязычных людей. Однако большой проблемой является то, что вместе с тем становится и больше суржика.

В частности, многие допускают употребление конструкции "в повній мірі". Однако говорить так некорректно, утверждает словарь-антисуржик Юрия Гнаткевича.

Как известно, в русском языке есть очень распространенное выражение "в полной мере", что имеет значение "целиком", "полностью", "абсолютно", "всецело". По аналогии многие употребляют выражение "в повній мірі", однако на самом деле это суржик.

Корректно употреблять:

вместо "в повній мірі" — "повною мірою" или "цілком";

"в якійсь мірі" — "якоюсь мірою";

"в певній мірі" — "певною мірою";

"по крайній мірі" — "принаймні" или "щонайменше";

"по мірі того як" — "у міру того як".

Вот несколько примеров из литературы:

Оксана певною мірою готова до навчання в школі.

Так люди не грали, він принаймні ніколи не чув.

Але за ваші шакалячі зрадницькі кусання ми відміримо повною мірою.

Невістчин жах зростав у міру того як вона бігла додому, а там набув розміру паніки: син не повертався.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 11 очень распространенных лексических ошибок в украинском языке, которые многие допускают.