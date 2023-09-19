Діставайте парасольки: де в Україні завтра пройдуть дощі

Синоптик поділилася прогнозом на цей і наступний тиждень

В Україні в середу, 20 вересня, очікуються дощі у деяких регіонах. Але опади не вплинуть на температуру повітря — літнє тепло збережеться до кінця робочого тижня.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, наступного тижня різких змін у погоді не очікується.

Так, у середу дощі накриють західну частину України. Щодо півночі, півдня, сходу та центру країни, то істотних опадів не передбачається, хоча погода буде з мінливою хмарністю.

Щодо температури повітря, то вона практично не зміниться. Літнє тепло залишиться в Україні до кінця наступного тижня.

"Ми знову повертаємося до комфортних та теплих температур. Різких коливань температури та затоки холодного повітря наступного тижня не очікується, адже Україна перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску", — зазначила синоптик Наталія Птуха.

Детальніше про погоду цього тижня читайте у матеріалі: "Утеплився? Роздягайся! Синоптики дали "гарячий" прогноз на наступний тиждень".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у яких регіонах України похолодало. Така температура протримається найближчими днями.