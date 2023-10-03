"Пів’яблука" або "пів яблука": прості правила, щоб написати ці слова українською правильно

Новий правопис спростив правила

Багато хто припускається помилок при написанні слів з частинкою "пів" в українській мові. Наприклад, деякі плутають, як правильно написати: "пів міста" чи "півміста", "пів’яблука" або "пів яблука". Однак є досить легке правило, запам’ятавши яке ви завжди писатимете правильно ці словосполучення.

Згідно з новою редакцією правопису "пів" пишемо окремо від іменників, але в цьому випадку є нюанси. Про це пише сайт "Мова — ДНК нації".

Таким чином виходить, що "пів яблука", "пів міста", "пів Києва" тощо слід писати окремо. Важливо запам’ятати, що звертати увагу потрібно на друге слово. "Пів" у всіх випадках пишемо окремо від іменника, якщо воно стоїть у родовому відмінку.

Також є випадки, коли частинку "пів" ми пишемо разом зі словом. Так, коли іменник у називному відмінку і йдеться про явище чи речі у цілісному об’єкті. Наприклад: "півострів", півкулі тощо.

"Піваркуш (але пів аркуша), південь (але пів дня), півкуля (але пів кулі), півколо (але пів кола), півострів (але пів острова)", — зазначили мовознавці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означає український фразеологізм "ходити під вусом" і у яких випадках його зазвичай застосовують.