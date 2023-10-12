Буде мокро, але тепло: прогноз погоди на п'ятницю 13

У деяких регіонах України очікується вітряна погода

В Україні продовжується холодна погода. Кінець робочого тижня на додаток до цього буде ще й дощовим.

Прогнозом на п’ятницю, 13 жовтня, спеціально для "Телеграфа" поділився синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, мешканцям практично всіх регіонів краще приготувати парасольки.

Так, опади прогнозують по всій території країни, крім південного регіону. Але дощі будуть не сильні, помірні. Також очікуються пориви вітру на заході від 5 до 10 м/с.

Вночі температура повітря підвищиться до +7…+12 градусів, а вдень коливатиметься від +14 до +19 градусів. На півдні буде найтепліше — вдень стовпчики ртутних термометрів покажуть місцями +20…+22°С.

Детальніше про прогноз до кінця наступного тижня можна дізнатися у матеріалі "Телеграфа": "Від бабиного літа до мокрого снігу: синоптик попередив про погодні гойдалки в Україні".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли чекати на нові магнітні бурі на Землі. У космосі гуляє сонячний вітер.