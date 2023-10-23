Бабине літо триватиме, але не скрізь: у яких областях буде найхолодніше

Температура повітря в різних регіонах буде дуже контрастною

Частина України насолоджується дуже високими для кінця жовтня градусами, там встановилася тепла погода. Проте в інших регіонах температура повітря буде відчутно нижчою.

Про погоду на новий тиждень повідомляє Український гідрометцентр. На півдні та заході стоятиме майже літнє тепло, тоді як у північних, східних та деяких центральних областях градуси будуть відчутно нижчими.

У понеділок, 23 жовтня, повітря в Україні прогріється до літніх 24 градусів, найтепліше буде у двох областях – Одеській та Херсонській. У нічний час стовпчики термометрів покажуть +8+17 градусів. По всій Україні можливі невеликі дощі.

Карта погоди на 23 жовтня.

У вівторок, 24 жовтня, буде вже трохи прохолодніше — вдень прогнозується від 10 до 20 градусів тепла, вночі — +5+12 градусів. Невеликі дощі можливі на всій території країни.

Карта погоди на 24 жовтня.

У середу, 25 жовтня, температурні показники будуть на рівні попереднього дня, а от опади посиляться. Дощі очікуються по всій Україні, особливо сильні у західному регіоні.

Карта погоди на 25 жовтня.

У четвер, 26 жовтня, опади також можливі по всій країні. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 9 до 22 градусів. Найтепліше — на півдні, на решті території України буде прохолодніше.

Карта погоди на 26 жовтня

У п’ятницю, 27 жовтня, погода буде дуже контрастною. Так, вдень у північних областях буде лише +5+8 градусів, у східних не набагато вище, тоді як на півдні — до +21. У нічні години очікується 2-11 градусів зі знаком "плюс". Дощі різної інтенсивності можливі по всій країні.

Карта погоди на 27 жовтня

Український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", чого українцям чекати від погоди до кінця місяця. Як пояснив синоптик, внаслідок встановлення зональних повітряних потоків в Україну активно надходить тепле повітря з території Балканського півострова та країн Середземномор’я.