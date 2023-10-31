Пройшов Ізюм, Чернігів, Суми та Бахмут: на фронті загинув молодий воїн, удома в нього залишилася маленька дочка

Хлопцеві було лише 26 років

У ході повномасштабної війни в Україні загинув сержант 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого Дмитро Семенов. Удома у хлопця залишилася дружина та маленька дочка.

Трагедія сталася в ніч із 28 на 29 жовтня під час ворожого обстрілу. Про це повідомляє видання Kramatorsk.Info.

Загиблому воїну було лише 26 років. Він народився у місті Краматорськ, навчався у 28 школі, потім у машинобудівному технікумі. Після служби в армії він влаштувався працювати на машинобудівний завод. Незабаром після цього одружився.

На другий день повномасштабного російського вторгнення Дмитра призвали на службу. За ці понад півтора року він пройшов Ізюм, Чернігів, Суми та Бахмут.

"Він був дуже щирою, життєрадісною людиною, навіть коли все було погано, обстріли, він завжди залишався оптимістом і підтримував рідних, хоча сам був у небезпеці", – згадує брат Дмитра Сергій Овчаров.

Вдома у загиблого військового залишилася дружина та 10-місячна донька Емма. Прощання із захисником відбудеться у середу, 1 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну загинув 18-річний військовий Радомир Олійник. прощання з бійцем відбулося 31 жовтня.