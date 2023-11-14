Мобілізація з 18 років? Як молодь може потрапити до війська

Якщо чоловік до 27 років не служив та не мав військової кафедри — він вважається призовником

В Україні триває загальна мобілізація. Повістку на вулиці або в будь-якому місці може отримати кожен чоловік, попри його вік. Віком військової служби в Україні вважається від 18 до 60 років. До цього періоду чоловіків вважають допризивниками, які у 17 років мають стати на облік у ТЦК, а після 60 можуть вже зняти з військового обліку за віком.

Адвокат Антон Маринич в коментарі "РБК-Україна" зазначив, що чоловіки віком від 18 до 27 років вважаються призовниками на строкову службу. Та наразі через повномасштабне вторгнення такий призов у військо не відбувається.

Якщо призовнику вже виповнюється 27 років, він не проходив строкову службу, але все одно вважається військовозобов'язаним і його можуть мобілізувати. Що ж до тих чоловіків віком від 18 до 27 років які бажають проходити службу війську, раніше не проходили строкову підготовку чи не мали військової кафедри, то вони можуть потрапити до лав ЗСУ заключивши контракт.

Це добровільно, але людина має відповідати певним нормам та пройти психологічний відбір. Загальні вимоги такі — мати 18 років, мінімально базову середню освіту, бути придатним за станом здоров'я та не досягнути граничного віку 60 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ТЦК повідомили, за якої умови співробітники центру комплектування можуть перевіряти на вулиці документи. Перелік таких осіб визначається наказом військового коменданта.

Більше розвінчання міфів про мобілізацію та роботу ТЦК читайте в спеціальному матеріалі "Телеграфу" — інтерв'ю з Романом Істоміним про найбезглуздіші заяви, які гуляють інтернетом: Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію