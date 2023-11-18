Помічник ветерана: в Україні створили нову професію

Загалом планується підготувати 15 тисяч фахівців

На Вінниччині запустили пілотний проєкт Міністерства ветеранів зі створення в Україні інституту помічника ветеранів.

Як повідомляє пресслужба відомства, такі проєкти вже починають поступово реалізовуватись у 10 областях, серед яких і Вінниччина. За словами першої заступниці ОВА Наталії Заболотної, наразі до пілота приєдналися шість територіальних громад області.

За її словами, з початку роботи свої заявки на пост помічника ветеранів подали 68 осіб, серед яких 19 уже завершили профільне навчання, а 13 вже розпочали роботу у громадах у Вінниці та Тульчині.

"З наступного понеділка почнеться навчання ще 33 майбутніх помічників, які пройшли співбесіду. Сподіваюся, що всі вони найближчим часом приєднаються до помічників, що вже працюють, що значно зменшить їх навантаження", — сказала Заболотна.

Експериментальний проєкт із запуску інституту помічників ветеранів має на меті допомогти військовослужбовцям повернутися від військового життя до цивільного. Загалом очікується, що до кінця 2024 року в Україні буде близько 15 тисяч фахівців у цій галузі.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Рустем Умеров анонсував створення в Україні посади військового омбудсмена.