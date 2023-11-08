"Є проста повага": чому потрібен омбудсмен для військових і чим він займатиметься

Урядовцям пропонують переглянути фільм "Рембо"

На фоні тривалої війни Украини проти російських окупантів найбільшим пріоритетом для держави є військові та їхні життя, безпека й гідність. Тому новий міністр оборони Рустам Умеров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

Керівниця патронатної служби азовців Олена Толкачова розповіла якими питаннями він мав би зайнятися. Подробиці вона повідомила в інтервью УП.

На питання журналыстыв, чи вважає вона за потрібне призначати окремого військового омбудсмена, Олена Толкачова выдповіла: "Є Міністерство ветеранів, воно займається військовими в статусі ветерана. А хто займається захистом прав діючих військовослужбовців? Іноді, мені здається, що суспільство взагалі не розуміє, що скоро більша частина цього суспільства – це і будуть ветерани і військові".

Вона наголосила, що цівільних в Україні незабаром буде меньше, ніж військових. І додала, що не треба вигадувати велосипед. "Є проста повага, як завжди була повага до ветеранів. Так, то були ветерани Другої світової війни, але цей культ ветерана в здоровому сенсі повинен існувати – інакше буде біда", — вважає Олена Толкачова.

Керівниця патронатної служби азовців згадала фільм "Рембо", в якому розкривається проблема адаптації ветерана В'єтнамської війни в американському суспільстві. Вона сказала, що українським урядовцям слід переглянути це кіно, якщо вони не розуміють проблему. "Може, до них так дійде, що вони повинні зараз ставити в пріоритет", — резюмувала Олена Толкачова.

Справка

Омбудсмен — це захисник прав громадян. Він є посадовем вищого рівня та займається тим, що реагує на заяви громадян і громадських організацій щодо обмеження їхніх прав з боку державних органів або правоохоронних органів. Омбудсмен перевіряє обставини порушення прав людини, реагує на них — примушує виконавчі органи влади змінювати свої неправильні рішення. Якщо треба — подає в суд.

Раніше такої державної посади не існувало. Вперше вона з'явилася в Швеції. В Україні омбудсмен працює з 1998 року.

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