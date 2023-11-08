"Есть простое уважение": почему нужен омбудсмен для военных и чем он будет заниматься

Чиновникам предлагают пересмотреть фильм "Рембо"

На фоне длительной войны Украины против российских окупантов наибольшим приоритетом для государства являются военные и их жизни, безопасность и достоинство. Поэтому новый министр обороны Рустам Умеров анонсировал введение новой должности – военного омбудсмена.

Руководитель патронатной службы азовцев Елена Толкачева рассказала, какими вопросами он должен заняться. Подробности она сообщила в интервью УП.

На вопрос журналистов, считает ли она нужным назначать отдельного военного омбудсмена, Елена Толкачева ответила: "Есть Министерство ветеранов, оно занимается военными в статусе ветерана. А кто занимается защитой прав действующих военнослужащих? Иногда, мне кажется, что общество вообще не понимает, что скоро большая часть этого общества – это и будут ветераны и военные".

Она подчеркнула, что гражданских в Украине скоро будет меньше, чем военных. И добавила, что не нужно придумывать велосипед. "Есть простое уважение, как всегда было уважение к ветеранам. Да, это были ветераны Второй мировой войны, но этот культ ветерана в здравом смысле должен существовать – иначе будет беда", — считает Елена Толкачева.

Руководитель патронатной службы азовцев вспомнила фильм "Рембо", в котором раскрывается проблема адаптации ветерана Вьетнамской войны в американском обществе. Она сказала, что украинским чиновникам следует посмотреть это кино, если они не понимают проблему. "Может быть, до них так дойдет, что они должны сейчас ставить в приоритет", — резюмировала Елена Толкачева.

Справка

Омбудсмен – это защитник прав граждан. Он является должностным лицом высшего уровня и занимается тем, что реагирует на заявления граждан и общественных организаций об ограничении их прав со стороны государственных органов или правоохранительных органов. Омбудсмен проверяет обстоятельства нарушения прав человека, реагирует на них, заставляя исполнительные органы власти менять свои неправильные решения. Если нужно – подает в суд.

Раньше такой государственной должности не существовало. Впервые он появился в Швеции. В Украине омбудсмен работает с 1998 года.

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