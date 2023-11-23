Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом

Олігарх скаржиться на затягування розслідування

Український олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників його офісу та затягування розслідування.

"Звернутися до Вас з відкритим зверненням мене змушують обставини та атмосфера кричущого порушення норм законодавства, конституційних та процесуальних прав, яка утворилась навколо розслідування Бюро економічної безпеки України кримінального провадження стосовно мене. Я не бачу сенсу наводити обставини, викладені слідчими у повідомленнях про підозру, адже Вам, як особі, що очолює Головну наглядову установу країни, вони детально відомі. Але єдине, що я намагаюсь вже майже три місяці з тюремної камери збагнути, чому Ви — особа, у розпорядженні якої наявні усі докази відсутності події злочину, мовчки споглядаєте, як невинна особа втрачає здоров'я за ґратами", — пише бізнесмен.

За словами Коломойського, він не прагне співчуття, а очікує на справедливість, дотримання прав людини, "тих самих, які Україна декларує на шляху до Євросоюзу, де права людини не є простим словосполученням, де діє Європейський суд з прав людини, який останнім часом усе частіше констатує порушення українськими судами Європейської конвенції з прав людини".

Коломойський також пише, що для фахівців у банківській справі, у розпорядженні яких наявні усі фінансові документи, "фактаж" слідства має виглядати у кращому вигляді абсурдом, а у найгіршому — "реалізацією кампанії з розправи наді мною".

"Найбільше мене дивує позиція НБУ та ПриватБанка, який вже майже сім років знаходиться під повним державним контролем. Обставини, викладені у повідомленні про підозру, якби вони мали під собою хоч щось, крім фантазій детективів, це фактично вирок менеджменту Нацбанку та ПБ, які впродовж кількох років не помічали відсутності майже 6 млрд грн готівкових грошей, а також повне паплюження репутації двох аудиторських компаній з "Великої четвірки" — PricewaterhouseCoopers та Ernst & Young, — які упродовж 2014-2022 рр. підтверджували фінзвітність ПриватБанка, який у жовтні 2023-го під тиском БЕБ зі ЗМІ дізнався про "недостачу" 5,7 млрд грн. До речі, ці звіти за вказані роки розміщені на офіційних сайтах ПриватБанка та НБУ, тобто знаходяться у вільному доступі", — додав він.

Коломойський зазначає, що хоча по справі працює понад 50 детективів та прокурорів, протягом місяця вони не допитали жодного вказаного ним свідка.

"І окремо, як особисто для керівника наглядової інстанції хочу повідомити — попри мої скарги, ухвали слідчих суддів, які зобов'язують організувати мені надання медичної допомоги, — жодного лікування від захворювань я не отримую. Стан мого здоров'я погіршується, в умовах слідчого ізолятора вирішити це питання неможливо. Але чого я не можу збагнути, невже на підставі цих сміхотворних підозр я вже настільки небезпечний, що мені відмовляють у праві на отримання належної медичної допомоги?" — пише він.

Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку".

А 10 листопада суд залишив його під вартою. Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану його здоров’я, проте суддя відхилив клопотання.