Рус

Українську перетворять на пустий звук: активістка пояснила небезпеку нового закону про мови

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українці зустріли проєкт змін до закону критикою Новина оновлена 04 грудня 2023, 15:38
Українці зустріли проєкт змін до закону критикою. Фото Відкриті джерела

Історія повторюється

Внесення змін до закону про мову несе серйозну небезпеку для української. Адже скорочення ефірного часу, який має бути виключно державною мовою, означає, що використання російської поступово зростатиме.

А кіно та телебачення зіштовхнуться з тим, що протягом всього фільму чи програми може бути лише дві-три репліки українською, а все інше — іноземною мовою, при чому без дублювання субтитрами. Про це в коментарі "Телеграфу" сказала активістка і засновниця платформи "Є-мова" Анастасія Розлуцька.

"Ми можемо бачити в окремих статтях, зокрема зміни до статті 40 "Закону про медіа", що телеканали і радіостанції зможуть мовити українською не 80-90% часу, а лише 30%. ТБ й радіо, які мовлять мовою будь-якої меншини, одразу зможуть заповнити 25% ефіру російською. Пізніше також зможуть легально діяти на 70% російськомовні телеканали й радіостанції, в тому числі і загальнонаціональні", — каже Анастасія Розлуцька.

За її словами, поняття програми чи фільму українською мовою перетворюється на порожній звук, оскільки в формально україномовних програмах чи фільмах "допускається використання інших мов без дублювання або озвучення".

"Що це означає на практиці? Це коли ми маємо протягом програми дві фрази українською, а решту російською. Ми вже це все проходили", — додала Розлуцька.

Більш детально, чи дійсно законопроект № 10288 щодо прав національних меншин звужує сферу використання державної мови, реабілітує російську, та й взагалі провокує відкат всіх здобутків у питанні національної мовної політики читайте у матеріалі "Телеграфу" Повернення в еру Ківалова-Колесніченка? Чому шлях до ЄС перетворився на мовний скандал

Раніше "Телеграф" писав, що мовний омбудсмен України Тарас Кремінь заявив, що учні та вчителі у школах мають розмовляти українською мовою навіть у приватному спілкуванні під час перерв. Це спровокувало чимало незручних питань з боку школярів та їхніх батьків, ситуація насправді неоднозначна.

Теги:
#Закон #Українська мова #Радіо