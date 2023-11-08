На перервах – лише українською. Юристи розповіли, у чому проблема із заявою омбудсмена

У трудовому законодавстві чітко визначено, що перерва не включається до робочого часу

Мовний омбудсмен України Тарас Кремінь заявив, що учні та вчителі у школах мають розмовляти українською мовою навіть у приватному спілкуванні під час перерв. Це спровокувало чимало незручних питань з боку школярів та їхніх батьків, ситуація насправді неоднозначна.

"Державна мова має використовуватися в рамках освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (…), у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти (вихованцями), так і між собою. (…) Отже, застосування державної мови як під час безпосереднього викладання навчальних предметів і позакласної роботи, так і неформального спілкування на території закладу освіти", — написав Тарас Кремень на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснила "Телеграфу" адвокат, власниця юридичного бренду Dukhovna Оксана Духовна, з цією вимогою можна сперечатися. За її словами, у трудовому законодавстві чітко визначено, що перерва не включається до робочого часу (ст. 66 Кодексу законів про працю України).

"Законодавство України не дає чіткої відповіді на питання, чи є перерва частиною освітнього процесу, чи на цей період він все ж припиняється. В такому випадку слід враховувати положення ч. 2 ст. 2 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", де чітко закріплено, що дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування", — зазначила вона.

За словами адвоката Gracers Law Firm Лариси Величко, навіть якщо перерва є частиною освітнього процесу, відповідно до законів України "Про освіту" (стаття 7), "Про повну загальну середню освіту" (стаття 5), "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (стаття 21), використовувати саме українську мову мають лише керівники навчальних закладів усіх форм власності, а також педагогічні, науково-педагогічні та науковці. Оскільки на території установи протягом усього робочого дня вони виконують свої службові обов’язки.

"Згідно з листом МОН №1/16742-23 від 27.10.23 року, учні також повинні вести спілкування з викладачами або іншими працівниками закладів освіти під час освітнього процесу державною мовою. Водночас, в законодавстві не трактується конкретна заборона використання інших мов у приватному спілкуванні учнів, а лише заохочення та популяризація до спілкування між собою. Таким чином, спілкування учнів між собою виключно українською мовою носить рекомендаційний і заохочувальний характер", — пояснює правозахисниця.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Нелагідна українізація: чому суспільство захлеснули мовні скандали і до чого це може призвести

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