На переменах - только по-украински. Юристы рассказали, в чем проблема с заявлением омбудсмена

В трудовом законодательстве четко определено, что перерыв не включается в рабочее время

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что ученики и учителя в школах должны разговаривать на украинском языке даже в частном общении во время перемен. Это спровоцировало немало неудобных вопросов со стороны школьников и их родителей, ситуация на самом деле неоднозначная.

"Государственный язык должен использоваться в рамках образовательного процесса, во время проведения учебных занятий (…), в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений как со соискателями образования (воспитателями), так и между собой. (…) Следовательно, применение государственного языка как во время непосредственного преподавания учебных предметов и внеклассной работы, так и неформального общения на территории учебного заведения", — написал Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

Как пояснила "Телеграфу" адвокат, владелица юридического бренда Dukhovna Оксана Духовна, с данным требованием можно спорить. По ее словам, в трудовом законодательстве четко определено, что перерыв не включается в рабочее время (ст. 66 Кодекса законов о труде Украины).

"Законодательство Украины не дает четкого ответа на вопрос, является ли перерыв частью образовательного процесса или на этот период он все же прекращается. В таком случае следует учитывать положения ч. 2 ст. 2 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", где четко закреплено, что действие этого Закона не распространяется на сферу частного общения", — отметила она.

По словам адвоката Gracers Law Firm Ларисы Величко, даже если перерыв представляет собой часть образовательного процесса, в соответствии с законами Украины "Об образовании" (статья 7), "О полном общем среднем образовании" (статья 5), "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (статья 21), использовать именно украинский язык должны только руководители учебных заведений всех форм собственности, а также педагогические, научно-педагогические и научные работники. Так как на территории учреждения в течение всего рабочего дня они выполняют свои служебные обязанности.

"Согласно письму МОН №1/16742-23 от 27.10.23 года, учащиеся также должны вести общение с преподавателями или другими работниками учебных заведений во время образовательного процесса на государственном языке. В то же время, в законодательстве не трактуется конкретный запрет на использование других языков в частном общении учащихся, а только поощрение и популяризация к общению между собой. Таким образом, общение учащихся между собой исключительно на украинском языке носит рекомендательный и поощрительный характер", — объясняет правозащитница.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Неласковая украинизация: почему общество захлестнули языковые скандалы и к чему это может привести

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