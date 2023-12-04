Украинский превратят в пустой звук: активистка объяснила опасность нового закона о языках

История повторяется

Внесение изменений в закон о языке несет серьезную опасность для украинского. Ведь сокращение эфирного времени, которое должно быть исключительно на государственном языке, означает, что использование русского будет постепенно расти.

А кино и телевидение столкнутся с тем, что в течение всего фильма или программы может быть всего две-три реплики на украинском, а все остальное — на иностранном языке, причем без дублирования субтитрами. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказала активистка и основательница платформы "Є-мова" Анастасия Разлуцкая.

"Мы можем видеть в отдельных статьях, в частности, изменения в статью 40 "Закона о медиа", что телеканалы и радиостанции смогут вещать на украинском не 80-90% времени, а только 30%. ТВ и радио, которые вещают на языке любого меньшинства, сразу смогут заполнить 25% эфира на русском. Позже также смогут легально действовать на 70% русскоязычные телеканалы и радиостанции, в том числе общенациональные", — говорит Анастасия Разлуцкая.

По ее словам, понятие программы или фильма на украинском языке превращается в пустой звук, поскольку в формально украиноязычных программах или фильмах "допускается использование других языков без дублирования или озвучивания".

"Что это значит на практике? Это когда мы имеем в течение программы две фразы на украинском, а остальное на русском. Мы уже это все проходили", — добавила Розлуцкая.

Более подробно, действительно ли законопроект №10288 о правах национальных меньшинств сужает сферу использования государственного языка, реабилитирует русский, и вообще провоцирует откат всех достижений в вопросе национальной языковой политики читайте в материале "Телеграфа" Возвращение в эру Кивалова-Колесниченко? Почему путь в ЕС превратился в языковой скандал

Ранее "Телеграф" писал, что языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что ученики и учителя в школах должны говорить на украинском языке даже в частном общении во время перерывов. Это спровоцировало немало неудобных вопросов со стороны школьников и их родителей, ситуация действительно неоднозначная.