Почему ласковая украинизация лучше принуждения: филолог Александр Авраменко о языковых скандалах

Язык — важен, но агрессивная украинизация приводит к обратной реакции

За время полномасштабной войны с рф языковой вопрос стал одной из главных манипуляций, используемых русской пропагандой. Диспуты и стычки по этому поводу развернули в среде украинцев отдельный фронт.

Насколько категоричными стоит быть в вопросе перехода на украинский и как преодолеть пропасть через язык мы спросили украинского филолога, популяризатора украинского языка, теле- и радиоведущего Александра Авраменко.

Как отметил в интервью "Телеграфу" филолог, речь — важна. Но такой способ украинизировать общество, которым пользуется Ирина Фарион, приводит к обратной реакции.

— Думаю, что больший эффект имеет ласковая украинизация – это моя позиция. Я стараюсь создавать максимально современную и профессиональную продукцию: пособия, учебники, телепрограммы, сообщения в соцсетях… Профессионализм притягивает, а радикализм отталкивает. То, что по принуждению, обычно встречает противодействие, оно отталкивает. Другое дело – нормы языкового закона. Нарушил – отвечай. А на бытовом уровне агрессии не место. Мы видим, к чему приводит агрессивная языковая политика россии. Дома говорите на каком хотите языке: языке родителей, родном языке. А в общественных местах и официальном общении соблюдаем законы общества, и тогда не нужна будет никакая радикальная, как вы сказали, украинизация. Та, о которой говорит Фарион. Сейчас она резко высказалась о бойцах, которые говорят по-русски — и вы видите, какой резонанс от ее слов, — говорит теле- и радиоведущий.

По словам Александра Авраменко, в окопах военные не должны думать о подлежащих и сказуемых, когда стреляют, когда сконцентрированы на ведении боевых действий. Им постоянно угрожает опасность, они рискуют своей жизнью. Они говорят в этот момент на языке матери, не концентрируются на языке как таковом. Их первоначальный язык возникает из их уст, из глубины души. Многим людям понимание важности украинского языка пришло во время войны. Как код, идентифицирующий нас, как украинцев. Поэтому в общественном пространстве украинского стало звучать гораздо больше.

Полное интервью читайте 27 ноября, утром, на сайте "Телеграф".

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ открыла уголовное производство против Фарион из-за языкового скандала.