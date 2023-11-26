Чому лагідна українізація краща за примус: філолог Олександр Авраменко про мовні скандали

Мова — важлива, але агресивна українізація призводить до зворотної реакції

За час повномасштабної війни з рф мовне питання стало однією з головних маніпуляцій, використовуваних російською пропагандою. Диспути і сутички щодо цього розгорнули в середовищі українців окремий фронт.

Наскільки категоричними варто бути в питанні переходу на українську та як подолати прірву через мову ми спитали в українського філолога, популяризатора української мови, теле- і радіоведучого Олександра Авраменко.

Як зазначив в інтерв’ю "Телеграфу" філолог, мова — важлива. Але такий спосіб українізувати суспільство, яким послуговується Ірина Фаріон, призводить до зворотної реакції.

— Гадаю, що більший ефект має лагідна українізація, – це моя позиція. Я намагаюся створювати максимально сучасну й професійну продукцію: посібники, підручники, телепрограми, дописи в соцмережах… Професіоналізм притягує, а радикалізм відштовхує. Те, що з примусу, зазвичай зустрічає протидію, воно відштовхує. Інша річ — норми мовного закону. Порушив — відповідай. А на побутовому рівні агресії не місце. Ми бачимо, до чого доводить агресивна мовна політика росії. Вдома говоріть якою хочете мовою: мовою батьків, рідною мовою. А в громадських місцях та офіційному спілкуванні дотримуймося законів громади, і тоді не потрібна буде ніяка радикальна, як ви сказали, українізація. Та, про яку каже Фаріон. Зараз вона різко висловилася про бійців, які говорять російською — і ви бачите, який резонанс від її слів, — каже теле- і радіоведучий.

За словами Олександра Авраменка, в окопах військові не повинні думати про підмети та присудки, коли стріляють, коли сконцентровані на веденні бойових дій. Їм постійно загрожує небезпека, вони ризикують своїм життям. Вони говорять в цей момент мовою матері, не концентруються на мові як такій. Їхня первинна мова виринає з їхніх вуст, із глибини душі. Багатьом людям розуміння важливості української мови прийшло під час війни. Як код, який ідентифікує нас, як українців. Тож у громадському просторі української стало звучати значно більше.

Повне інтерв’ю читайте 27 листопада, зранку, на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ відкрила кримінальне провадження проти Фаріон через мовний скандал.