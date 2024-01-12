Як отримати субсидію: куди подавати документи

Для заповнення документів онлайн потрібно мати відскановані копії потрібних документів

Отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні — це підтримка для людей з низьким рівнем доходу, які мають проблеми з оплатою комунальних послуг. Звернутися може як власник, так і проживаюча людина. Заяву на отримання субсидії потрібно подавати в Пенсійний фонд.

Два головні документи — заява та декларація про доходи. У них вказуються основні відомості про сім'ю, розмір доходу, витрати на комунальні послуги, адресу житла та інші важливі дані. Разом із заповненими документами подають й інші, які підтверджують додатковий дохід, а також копії документів про оренду, довідку ВПО, договір реструктуризації боргу — за потреби. У разі подачі через мережу — додають скановані копії.

Подати документи можна онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду та порталі "Дія". Особисто можна прийти в будь-яке відділення ПФУ чи звернутися до уповноваженого органа територіальної (міської, сільської тощо) ради. Також заповнені документи можна надіслати в ПФУ поштою.

Після подачі заявки і документів, слід очікувати на рішення ПФУ протягом 10 днів. Якщо субсидія буде надана, в особистому кабінеті на порталі з'явиться повідомлення про це. Якщо у документах помилка — дають місяць на виправлення.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини, через які можуть забрати або не надати субсидію. Підвищення сімейного доходу чи зміна кількості членів сім'ї може вплинути на можливість отримання субсидії. Про такі зміни потрібно повідомляти ПФУ.