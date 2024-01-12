Как получить субсидию: куда подавать документы

Для заполнения документов онлайн необходимо иметь отсканированные копии нужных документов.

Получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине – это поддержка для людей с низким уровнем дохода, имеющих проблемы с оплатой коммунальных услуг. Обратиться может как владелец, так и проживающий человек. Заявление на получение субсидии следует подавать в Пенсионный фонд.

Два главных документа – заявление и право на доходы. В них указываются основные сведения о семье, размере дохода, расходах на коммунальные услуги, адрес жилья и другие важные данные. Вместе с заполненными документами представляют и другие, подтверждающие дополнительный доход, а также копии документов об аренде, справку ВПЛ, договор реструктуризации долга — при необходимости. При подаче через сеть добавляют сканированные копии.

Подать документы можно онлайн на веб портале Пенсионного фонда и портале "Дия". Лично можно прийти в любое отделение ПФУ или обратиться в уполномоченный орган территориального (городского, сельского и т.п.) совета. Также заполненные документы можно отправить в ПФУ по почте.

После подачи заявки и документов, следует ожидать решения ПФУ в течение 10 дней. Если субсидия будет предоставлена, в личном кабинете на портале появится сообщение об этом. Если в документах ошибка – дают месяц на исправление.

Ранее "Телеграф" рассказывал о причинах, по которым могут забрать или не предоставить субсидию. Повышение семейного дохода или изменение количества членов семьи могут повлиять на возможность получения субсидии. О таких изменениях нужно сообщать ПФУ.