Право на субсидию: кто может получить помощь от государства

Получатель субсидии самостоятельно определяет способ ее получения

Украинцы могут получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг разным образом. В частности это могут быть субсидия или льгота. Это разные виды помощи и назначаются по-разному. Для получения субсидии следует обратиться в ПФУ.

Пенсионный фонд информирует, что сделать это могут не только собственники жилья, но и другие категории граждан. Также это могут сделать зарегистрированные в жилище люди. Если в доме разделены лицевые счета, то каждый владелец счета.

Что касается незарегистрированных в жилье лиц, то получать субсидию могут:

арендаторы (на основании договора аренды),

жители, имеющие решение суда о фактическом проживании,

ВПЛ (подтверждение места справкой).

Индивидуальный застройщик также может подать претендовать на субсидию в случае, если дом еще не сдан в эксплуатацию, а коммунальные платежи уже начисляются. Отметим, что выплаты можно получать двумя способами: в отделение почты или на специальный счет в банке. Этот выбор возлагается на получателя выплаты, как и выбор банка для операций.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, по каким причинам в субсидии могут отказать. Среди них долги за коммунальные услуги и большие покупки. Вопросы с долгами можно обойти несколькими способами.