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Право на субсидію: хто може отримати допомогу від держави

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Подати документи на субсидію можна онлайн чи особисто Новина оновлена 11 січня 2024, 10:25
Подати документи на субсидію можна онлайн чи особисто. Фото Колаж "Телеграфу"

Отримувач субсидії самостійно визначає спосіб її отримання

Українці можуть отримати допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг різним чином. Зокрема це можуть бути субсидія або пільга. Це різні види допомоги й призначаються по-різному. Для отримання субсидії потрібно звернутися в ПФУ.

Пенсійний фонд інформує, що зробити це можуть не тільки власники житла, а й інші категорії громадян. Також це можуть зробити зареєстровані в житлі люди. Якщо в оселі розділені особові рахунки, то кожен власник рахунку.

Що до незареєстрованих у житлі осіб то отримувати субсидію можуть:

  • орендарі (на підставі договору оренди),
  • мешканці, що мають рішення суду про фактичне проживання,
  • ВПО (підтвердження місця довідкою).

Індивідуальний забудовник також може подати претендувати на субсидію в разі якщо будинок ще не зданий в експлуатацію, а комунальні платежі вже нараховують. Зазначимо, що виплати можна одержувати двома способами: у відділення пошті чи на спеціальний рахунок в банку. Цей вибір покладається на отримувача виплати, як і вибір банку для операцій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, через які причини у субсидії можуть відмовити. Серед них борги за комунальні послуги та великі покупки. Питання з боргами можна обійти кількома способами.

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#Субсидія #Субсидії