Є борг за комуналку: чи призначать субсидію, відповіли у Мінсоцполітики

Спосіб отримати знижку від держави за наявності боргу є

В Україні субсидію на комунальні послуги здебільшого не призначають, коли є заборгованість. Але є деякі винятки.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики. Інформація щодо цього з’явилася в Telegram.

У відомстві пояснили, що житлова субсидія не призначається, якщо Пенсійний фонд отримав інформацію про прострочену більш ніж на 3 місяці заборгованості. Крім того, субсидію не призначать, якщо така заборгованість перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Все ж таки один спосіб отримати знижку від держави за наявності боргу є. Можна укласти договір реструктуризації заборгованості. Копія цього договору додається до заяви на субсидію.

Також у разі відмови у призначенні житлової субсидії людина може ще раз подати відповідну заяву. Але тоді слід зазначити перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість.

Раніше "Телеграф" розповів, на яку суму не можна брати кредит чи купувати, якщо потрібна субсидія.