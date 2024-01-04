Є нюанси: чи впливає виїзд за кордон на отримання субсидії

Проблеми можуть бути, якщо упустити важливу деталь

Серед українців, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон та вже повернулись в Україну, є чимало тих, хто хоче оформити субсидії на комунальні послуги. Проте з цим можуть виникнути проблеми.

Адже, як зазначається на сайті Урядового контактного центру, на отримання субсидій впливає кількість днів проведених за кордоном. Зокрема, виїзд на більш як 60 днів може стати підставою для не надання субсидії.

Річ у тім, що, згідно з законодавством, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Йдеться про випадки, коли в цьому періоді ці особи були за кордоном. Проте важливо зауважити, що йдеться про виїзд на понад 60 днів.

Поїздка за межі України на термін до 60 днів може бути пов'язана з лікуванням, відрядженням по роботі, навчанням або доглядом за дитиною (яка молодше трьох років). У такому випадку ці обставини вимагають підтверджуються відповідними документами. Водночас соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

Ба більше, громадянин, який оформив субсидію на комунальні послуги, протягом 30 днів зобов'язаний проінформувати уповноважений орган (соціальні органи або Пенсійний фонд України) про виникнення обставин, зокрема щодо перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів. Якщо орган не проінформували, то виплати субсидій можуть припинити.

Також схожа ситуація з виїздом за кордон родичів, які були задекларовані як члени домогосподарства та на них розраховувалась субсидія. Одержувач субсидії у 30-денний термін повинен про це повідомити ПФУ і подати заяву для перерахунку державної допомоги.

Раніше "Телеграф" писав про те, яким критеріям потрібно відповідати, щоб отримати субсидію.