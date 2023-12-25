Субсидія на орендовану квартиру: чи можуть українці отримувати такі виплати

Для ВПО правила будуть трохи відрізнятися

Право на отримання субсидії в Україні мають не лише власники житла, а й орендарі. На нарахування виплат цим громадянам потрібно подати відповідні документи.

Детально про це розповіли на порталі Дія. Зазначається, що за отриманням субсидій можуть звертатися особи, які не зареєстровані у житлі, але фактично там мешкають. У них при цьому має бути договір оренди.

У той самий час для внутрішньо змінених осіб договір оренди перестав бути обов’язковим умовам. Їм достатньо надати документи, що підтверджують проживання на фактичну адресу домогосподарства.

Як оформити субсидію

скласти заяву за зразком ;

додати договір оренди (необов’язково для ВПО);

заповнити довідку про доходи з огляду на прибуток усієї сім’ї;

за наявності додати довідки про пільги.

Цю заяву можна подати особисто у найближчому управлінні соцзахисту, а можна оформити, не виходячи з дому в режимі онлайн через "Дія" або сайт ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках українцям можуть скасувати субсидію. Усього є вісім причин для скасування виплат.