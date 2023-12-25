Субсидія на орендовану квартиру: чи можуть українці отримувати такі виплати
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Для ВПО правила будуть трохи відрізнятися
Право на отримання субсидії в Україні мають не лише власники житла, а й орендарі. На нарахування виплат цим громадянам потрібно подати відповідні документи.
Детально про це розповіли на порталі Дія. Зазначається, що за отриманням субсидій можуть звертатися особи, які не зареєстровані у житлі, але фактично там мешкають. У них при цьому має бути договір оренди.
У той самий час для внутрішньо змінених осіб договір оренди перестав бути обов’язковим умовам. Їм достатньо надати документи, що підтверджують проживання на фактичну адресу домогосподарства.
Як оформити субсидію
- скласти заяву за зразком ;
- додати договір оренди (необов’язково для ВПО);
- заповнити довідку про доходи з огляду на прибуток усієї сім’ї;
- за наявності додати довідки про пільги.
Цю заяву можна подати особисто у найближчому управлінні соцзахисту, а можна оформити, не виходячи з дому в режимі онлайн через "Дія" або сайт ПФУ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках українцям можуть скасувати субсидію. Усього є вісім причин для скасування виплат.