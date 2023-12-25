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Субсидія на орендовану квартиру: чи можуть українці отримувати такі виплати

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Чи модно отримати субсидію на орендоване житло Новина оновлена 25 грудня 2023, 09:35
Чи модно отримати субсидію на орендоване житло. Фото Колаж "Телеграфу"

Для ВПО правила будуть трохи відрізнятися

Право на отримання субсидії в Україні мають не лише власники житла, а й орендарі. На нарахування виплат цим громадянам потрібно подати відповідні документи.

Детально про це розповіли на порталі Дія. Зазначається, що за отриманням субсидій можуть звертатися особи, які не зареєстровані у житлі, але фактично там мешкають. У них при цьому має бути договір оренди.

У той самий час для внутрішньо змінених осіб договір оренди перестав бути обов’язковим умовам. Їм достатньо надати документи, що підтверджують проживання на фактичну адресу домогосподарства.

Як оформити субсидію

  • скласти заяву за зразком ;
  • додати договір оренди (необов’язково для ВПО);
  • заповнити довідку про доходи з огляду на прибуток усієї сім’ї;
  • за наявності додати довідки про пільги.

Цю заяву можна подати особисто у найближчому управлінні соцзахисту, а можна оформити, не виходячи з дому в режимі онлайн через "Дія" або сайт ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках українцям можуть скасувати субсидію. Усього є вісім причин для скасування виплат.

Теги:
#Україна #Виплати #Субсидії